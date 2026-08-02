Число уничтоженных в Тульской области БПЛА увеличилось до 21

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Еще один украинский беспилотник уничтожен над территорией Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в своем канале в мессенджере Мах в воскресенье.

В регионе еще сохраняется опасность атаки БПЛА, отметил губернатор.

Ранее Миляев сообщал о нейтрализации военными 20 БПЛА с начала суток.