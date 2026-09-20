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Избиркомы Чукотки и Камчатки приступили к подсчету голосов, участки закрылись

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В самых восточных регионах России - на Чукотке и Камчатке - завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы и местных заксобраний, участки закрылись, начался подсчет голосов.

По данным региональных избиркомов, за два часа до закрытия участков, традиционно наиболее активно голосовали жители Чукотского округа. К урнам к тому времени пришли 57,78% избирателей. На аналогичных выборах в 2021 году на Чукотке проголосовали 57,69 % избирателей.

В Камчатском крае, по данным на 18:00 по местному времени (9:00 по Москве), проголосовало 46,77% избирателей от общего списка в 225 тыс. 107 избирателей. Общая явка избирателей на Камчатке пять лет назад составила 42,6%.

Чукотка Камчатка
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