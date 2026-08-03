Аракчи обсудил Ближний Восток с официальными лицами Саудовской Аравии, Пакистана и Ирака

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил развитие событий на Ближнем Востоке и усилия по урегулированию ситуации с коллегами из Саудовской Аравии и Ирака, а также с командующим ВС Пакистана, сообщает агентство ИРНА.

"Глава МИД Ирана Аббас Аракчи (...) обменялся с ними взглядами на недавние дипломатические усилия и инициативы, направленные на укрепление безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении по результатам телефонного разговора Аракчи с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и командующим ВС Пакистана Асимом Муниром.

Отмечается, что телефонный разговор с ними стал вторым за последние 24 часа.

Также иранский министр провел телефонный разговор с главой МИД Ирака Фуадом Хуссейном. Они обсудили развитие событий в регионе, а также пути укрепления двусторонних отношений и регионального сотрудничества.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решил пока не переходить к реализации массированных ударов по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей быстро и мирными способами.

По словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросил сам Тегеран "и другие ближневосточные страны". В частности, американские СМИ сообщали, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в субботу заявил президенту США, что сомневается в целесообразности массированных ударов по Ирану.