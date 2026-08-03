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В МИД РФ заявили, что Москва открыта к переговорам для урегулирования украинского конфликта

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Москва не отказывается от переговоров с Киевом и готова рассмотреть конструктивные предложения, в том числе по новым форматам контактов, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина.

"Российские официальные лица много раз говорили, что мы к переговорам всегда открыты. Это украинская сторона их прерывала и даже сама себе их запрещала. Мы же никогда не отказывались от рассмотрения конструктивных предложений, в том числе по форматам контактов. Поступят ли такие идеи? Это зависит не от нас", - приводит издание слова замглавы МИД РФ.

Возобновлению переговорного процесса сегодня мешают не только диаметрально противоположные позиции сторон и трудности с поиском нейтральной площадки, но и деструктивная линия некоторых западных государств, которые продолжают подпитывать конфликт масштабными поставками оружия, говорится в статье.

МИД РФ Михаил Галузин
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