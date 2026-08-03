Электроснабжение нарушено в девяти населенных пунктах Приморья из-за непогоды

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушено в девяти населенных пунктах в Хасанском и Чугуевском муниципалитетах Приморского края, ведутся восстановительные работы, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).

"В Чугуевском муниципальном районе вечером 2 августа электроснабжение было нарушено у потребителей села Павловка, поселка Изюбриный, части сел Уборка, Антоновка, Ленино, поселка Шумный в связи с обрывом провода из-за падения дерева на ЛЭП 10 кВ от подстанции 35 кВ Уборка", - говорится в сообщении.

Восстановление электроснабжения осложнено подтоплениями и отсутствием проезда. В населенные пункты отправили дизель-генераторные установки, чтобы вернуть свет в дома, пока идут ремонтные работы.

В Хасанском муниципальном округе в понедельник отключилась от подстанции 35 кВ Занадворовка ЛЭП 10 кВ. В итоге без света остались жители сел Занадворовка, Береговое и поселка Рыбачий. Сейчас специалисты обходят линию в поисках места повреждения.

Из-за непогоды в Приморье также затруднено движение на отдельных участках дорог в пяти муниципалитетах, сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта. В Арсеньевском городском округе подмыло опору моста на 108 км дороги Осиновка - Рудная Пристань. Переливы на дорогах зафиксированы в Хасанском, Шкотовском и Черниговском муниципалитетах, а также в Уссурийском городском округе.