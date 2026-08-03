В Петербурге горит здание на Лиговском проспекте

Огонь охватил 300 кв. м кровли

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге загорелось здание на Лиговском проспекте, площадь пожара составляет 300 кв. м, сообщает в ночь на понедельник региональное управление МЧС России.

"03 августа в 02:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Лиговский проспект, дом 50. В здании, размером 150х30 м происходит горение кровли на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Возгорание тушат 20 огнеборцев, задействовано 4 единицы техники, уточняет МЧС.