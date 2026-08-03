Росавиация ввела ограничения в аэропортах Ярославля, Иванова и Геленджика

Фото: dpa/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ярославля (Туношна) и Иванова, сообщает Росавиация утром в понедельник.

Кроме того, дополнительные ограничения введены в аэрогавани Геленджика. В Росавиации напомнили, что, согласно действующим NOTAM, южный аэропорт принимает и отправляет рейсы с 08:30 до 20:00 по Москве.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнили в агентстве.

Ранее в понедельник аэропорт Нижнего Новгорода перешел в режим обслуживания рейсов по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.