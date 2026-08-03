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Один человек погиб, двое ранены после атаки БПЛА в Белгородской области

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб, двое получили ранения в результате атаки дрона в поселке "Октябрьский" Белгородской области, сообщают в оперативном штабе Белгородской области в понедельник вечером.

"В Белгородском округе от атаки ВСУ один человек погиб, двое получили ранения. В посёлке Октябрьский FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. Женщина, находившаяся в машине, скончалась от полученных травм на месте. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Мужчину и женщину со множественными осколочными ранениями транспортируют в областную клиническую больницу. Медики оценивают состояние мужчины как тяжелое.

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