Площадь возгорания и задымления на складе Wildberries во Владимирской области сократили до 3 тыс. кв. м

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Площадь возгорания и задымления на складском комплексе Wildberries-Russ в Собинском районе Владимирской области, атакованном БПЛА, удалось сократить до 3 тысяч кв. метров, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

"К 20:00 площадь возгорания и задымления удалось сократить до 3 тысяч кв. метров отдельными очагами. Бригады пожарных, прибывшие из Подмосковья и Ивановской области, возвращаются домой", - написал Авдеев в своем канале в Мах в понедельник вечером.

Как сообщалось, в понедельник утром на логистическом объекте Wildberries-Russ во Владимирской области произошло возгорание в результате атаки БПЛА. Люди были эвакуированы.

Компании удалось оперативно перестроить логистические цепочки, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. По данным компании, в ходе ликвидации возгорания часть товаров удалось сохранить.