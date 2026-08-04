Самолет вернулся в аэропорт Якутска после вылета из-за технической неисправности

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Самолет, летевший из Якутска в Олекминск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщает во вторник Восточное межрегиональное СУТ СК России.

"Посадка самолета произведена в штатном режиме. На борту воздушного судна находилось 4 члена экипажа и 32 пассажира, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По данному факту Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).