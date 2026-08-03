Самолет, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки, пропал в Приангарье

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, не вышел на связь и не вернулся в место вылета в Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в мессенджере Мах в понедельник.

"Буквально час назад пришло сообщение от региональной диспетчерской службы министерства лесного комплекса, что в назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна", - написал Кобзев.

Он уточнил, что борт должен был в 20:50 (15:50 по московскому времени) вернуться в поселок Мама, откуда днем вылетел на патрулирование.

"Экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после борт направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток. Последние координаты фиксировались в 13:58 (08:58 по Москве - ИФ)", - проинформировал Кобзев.

Глава региона добавил, что в ближайшее время из Якутии для поисков направится самолет. Утром к поиску борта подключатся два вертолета.