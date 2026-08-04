Состояние девяти пострадавших при атаке в Геленджике остается тяжелым

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В больницах Краснодара остается 21 пострадавший при атаке БПЛА в Геленджике, девять - в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"На стационарном лечении в больницах Геленджика и Краснодара находятся 21 пострадавший при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке, в том числе 3 детей. Состояние 9 пострадавших, в том числе двоих детей, остается тяжелым", - сказал он.

По его словам, прошли телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, в ходе которых выработана тактика лечения.

"Еще 37 пострадавших, включая 9 детей, получили амбулаторную медицинскую помощь", - добавил Кузнецов.

В результате атаки БПЛА в Архипо-Осиповке под Геленджиком погибли семь человек, пострадали 58.