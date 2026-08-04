Поиск

Состояние девяти пострадавших при атаке в Геленджике остается тяжелым

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В больницах Краснодара остается 21 пострадавший при атаке БПЛА в Геленджике, девять - в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"На стационарном лечении в больницах Геленджика и Краснодара находятся 21 пострадавший при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке, в том числе 3 детей. Состояние 9 пострадавших, в том числе двоих детей, остается тяжелым", - сказал он.

По его словам, прошли телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, в ходе которых выработана тактика лечения.

"Еще 37 пострадавших, включая 9 детей, получили амбулаторную медицинскую помощь", - добавил Кузнецов.

В результате атаки БПЛА в Архипо-Осиповке под Геленджиком погибли семь человек, пострадали 58.

Алексей Кузнецов Геленджик Минздрав Краснодарский край Архипо-Осиповка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Распределительный центр "Ленты" загорелся в Ленобласти из-за атаки БПЛА

 Распределительный центр "Ленты" загорелся в Ленобласти из-за атаки БПЛА

Суд в Москве рассмотрит протокол на Бориса Надеждина

Возгорание на складе Wildberries в Ленинградской области ликвидировано

ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двоих россиян, готовивших теракты

 ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двоих россиян, готовивших теракты

Число пострадавших при атаке БПЛА под Геленджиком увеличилось до 58 человек

 Число пострадавших при атаке БПЛА под Геленджиком увеличилось до 58 человек

В Тверской области атакован склад Wildberries

 В Тверской области атакован склад Wildberries

Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на складе Wildberries

RWB cообщила о пожаре на логистическом объекте в Ленобласти

 RWB cообщила о пожаре на логистическом объекте в Ленобласти

Туман осложняет поиски пропавшего в Иркутской области лесопожарного самолета

Аэропорты Нижнего Новгорода, Пскова и петербургский Пулково возобновили работу

 Аэропорты Нижнего Новгорода, Пскова и петербургский Пулково возобновили работу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10906 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов