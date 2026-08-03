Число погибших при атаке БПЛА под Геленджиком увеличилось до семи

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате атаки БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до семи человек, трое из них дети, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в понедельник.

"40 человек получили различные травмы. В медицинские учреждения госпитализировали 21 человека, еще 19 оказали необходимую помощь амбулаторно", - говорится в сообщении.

В понедельник Краснодарский край подвергся атаке БПЛА. Изначально сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке погибли три человека, затем стало известно, что количество жертв возросло до шести. Также сообщалось о 47 пострадавших.



