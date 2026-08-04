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Российские ученые сообщили о завершении магнитной бури на Земле

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Начавшаяся в воскресенье магнитная буря на Земле завершилась, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН во вторник.

"На Земле завершилась магнитная буря. Собственно, фаза бури закончилась ещё два дня назад, в воскресенье, примерно тогда же, когда и началась, но более суток после этого продолжались остаточные возмущения", - говорится в сообщении лаборатории.

2 августа в лаборатории прогнозировали начало магнитной бури среднего уровня. "Пик бури ожидается в районе 18-21 часа по московскому времени", - информировали ученые.

РАН Земля
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