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Ученые спрогнозировали магнитную бурю среднего уровня на Земле в воскресенье

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Выброшенное Солнцем облако плазмы приближается к Земле, оно вызовет магнитную бурю среднего класса, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"Сегодня ожидается приход к Земле облака плазмы среднего размера, результатом которого должна стать первая магнитная буря августа", - говорится в сообщении лаборатории в воскресенье.

Пик бури ожидается в районе 18-21 часа по московскому времени.

В лаборатории отметили, что "выброс явно направлен в сторону от планеты (...), но, по расчётам, заденет Землю краем".

Выброс облака плазмы был вызван вспышкой класса M1.9, произошедшей на Солнце вечером 30 июля.

Отмечается, что в ночь на 31 июля к Земле пришли протоны высоких энергий, вызвавшие небольшой радиационный шторм. "Как правило, вслед за частицами всегда приходит и фронт выброса, который, собственно, эти протоны и разгоняет", - говорится в сообщении.

Солнце Земля РАН
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