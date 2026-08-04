Суд в РФ признал Бандеру, ОУН и УПА пособниками нацистов в военных преступлениях

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы признал участников украинского националистического движения, в том числе Степана Бандеру и Романа Шухевича, пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, сообщила Генпрокуратура РФ.

"Степан Бандера, Василий Бандера, Роман Шухевич, Андрей Мельник, Николай Арсенич, Тарас Боровец, Дмитрий Клячкивский, Николай Козак, Мирон Матвиейко, Ярослав Стецько, а также Организация украинских националистов (ОУН, признана в РФ экстремистской и запрещена) и Украинская повстанческая армия (УПА, признана в РФ экстремистской и запрещена) признаны пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в годы Великой Отечественной войны в отношении советского народа", - отметили в надзорном ведомстве.

Там пояснили, что решение суда необходимо для увековечения памяти жертв геноцида советского народа, "развенчивания противоправных действий режима в Киеве, отмены решений о реабилитации военных преступников, пресечения актов экстремизма против нашей страны".

Генпрокуратурой суду были представлены документы из архивов ФСБ , МИД России, Минобороны, Государственного архива РФ, а также переданы материалы из архивов и судов Белоруссии.