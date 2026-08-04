Поиск

Суд в РФ признал Бандеру, ОУН и УПА пособниками нацистов в военных преступлениях

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы признал участников украинского националистического движения, в том числе Степана Бандеру и Романа Шухевича, пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, сообщила Генпрокуратура РФ.

"Степан Бандера, Василий Бандера, Роман Шухевич, Андрей Мельник, Николай Арсенич, Тарас Боровец, Дмитрий Клячкивский, Николай Козак, Мирон Матвиейко, Ярослав Стецько, а также Организация украинских националистов (ОУН, признана в РФ экстремистской и запрещена) и Украинская повстанческая армия (УПА, признана в РФ экстремистской и запрещена) признаны пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в годы Великой Отечественной войны в отношении советского народа", - отметили в надзорном ведомстве.

Там пояснили, что решение суда необходимо для увековечения памяти жертв геноцида советского народа, "развенчивания противоправных действий режима в Киеве, отмены решений о реабилитации военных преступников, пресечения актов экстремизма против нашей страны".

Генпрокуратурой суду были представлены документы из архивов ФСБ , МИД России, Минобороны, Государственного архива РФ, а также переданы материалы из архивов и судов Белоруссии.

Генпрокуратура РФ Германия Тверской суд Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Распределительный центр "Ленты" загорелся в Ленобласти из-за атаки БПЛА

 Распределительный центр "Ленты" загорелся в Ленобласти из-за атаки БПЛА

Суд в Москве рассмотрит протокол на Бориса Надеждина

Возгорание на складе Wildberries в Ленинградской области ликвидировано

ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двоих россиян, готовивших теракты

 ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двоих россиян, готовивших теракты

Число пострадавших при атаке БПЛА под Геленджиком увеличилось до 58 человек

 Число пострадавших при атаке БПЛА под Геленджиком увеличилось до 58 человек

В Тверской области атакован склад Wildberries

 В Тверской области атакован склад Wildberries

Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на складе Wildberries

RWB cообщила о пожаре на логистическом объекте в Ленобласти

 RWB cообщила о пожаре на логистическом объекте в Ленобласти

Туман осложняет поиски пропавшего в Иркутской области лесопожарного самолета

Аэропорты Нижнего Новгорода, Пскова и петербургский Пулково возобновили работу

 Аэропорты Нижнего Новгорода, Пскова и петербургский Пулково возобновили работу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10906 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов