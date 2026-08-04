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ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма, собравшего 22 БПЛА по заданию СБУ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Крыму россиянина, который по заданию СБУ собирал информацию о военной технике и критической инфраструктуре полуострова, а также собрал 22 БПЛА с использованием 3D-принтера.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержан гражданин России, подозреваемый в совершении государственной измены", - заявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник.

По данным спецслужбы, житель Красноперекопска в Крыму, уроженец Херсонской области, был завербован сотрудником СБУ и по его заданию осуществлял сбор и передачу сведений о передвижении военной техники, местах дислокации подразделений ВС РФ и расположении объектов критической инфраструктуры полуострова.

"В последующем по заданию куратора подозреваемый организовал изготовление с использованием 3D-принтеров отдельных составляющих элементов и сборку беспилотных летательных аппаратов, в том числе оборудованных устройствами для автоматического сброса боеприпасов", - заявили в ЦОС.

При обыске у задержанного обнаружено и изъято четыре ЗD-принтера, 22 БПЛА самолетного и квадрокоптерного типов, средства управления ими, свыше 200 комплектующих, оптико-волоконный кабель, средства электронной вычислительной техники, радиостанции, жесткие диски, флеш-накопители, мобильные телефоны.

"Принимается процессуальное решение", - добавили в ФСБ.

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