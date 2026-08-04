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В Петербурге с Литейного моста сняли перила на реставрацию

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге проведут реставрацию перил Литейного моста, сообщил через пресс-службу губернатор Александр Беглов.

"Сейчас задача специалистов - не только отреставрировать металлические конструкции, но и воссоздать утраченные декоративные элементы", - отметил он.

Уже демонтированы и доставлены в реставрационные мастерские 83 секции и 83 стойки ограждения - почти треть от общего количества. С металла удаляют слои старой краски, оценивают, описывают дефекты и утраты. Затем начинается процесс восстановления. На финальном этапе металл очищают, грунтуют и окрашивают. Для воссоздания исторического цвета перил реставраторы используют архивные документы и колерные бланки.

Дорожное покрытие Литейного моста начали ремонтировать 14 июля. Сейчас идет третий этап работ, и завершить их планируется к 14 августа. Впоследствии на переправе обновят тротуары, добавила пресс-служба администрации Петербурга.

Литейный - второй постоянный мост через Неву. Чугунное перильное ограждение переправы, отлитое по проекту архитектора Карла Рахау, - одно из самых узнаваемых в городе. В центре каждой секции перил изображен картуш - щит с гербом города. Его держат две русалки, хвосты которых вплетены в растительный орнамент. Решетка Литейного моста включена в перечень объектов культурного наследия регионального значения Петербурга.

Александр Беглов Петербург Карл Рахау Литейный мост
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