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Путин наградил орденом главного инженера Запорожской АЭС Яковлева посмертно

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом мужества посмертно главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, погибшего в результате атаки БПЛА.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Орден присужден Яковлеву за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.

Этим же указом президент наградил посмертно медалью "За храбрость" второй степени Дмитрия Филиппова - водителя автомобиля обособленного подразделения общества с ограниченной ответственностью "Нововоронежская АЭС - Авто" в городе Энергодаре Запорожской области.

Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что Яковлев представлен госкорпорацией к высокой государственной награде.

Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев погиб 15 июля в результате атаки украинского дрона на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Удар пришелся по служебному автомобилю, в котором находился специалист. Вместе с инженером погиб и водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.

Владимир Путин АЭС Александр Яковлев
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