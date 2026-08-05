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Три мирных жителя в Белгородской области ранены в результате атаки ВСУ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников ВСУ было ранено три мирных жителя в Белгородской области, сообщил оперштаб региона в среду.

"Двоих пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ. У женщины множественные осколочные ранения тела - состояние тяжёлое. Мужчина получил осколочные ранения плеча и голени. Для продолжения лечения они будут переведены в медицинское учреждение г. Белгорода", - говорится в сообщении в мессенджере Max.

Кроме того, в городе Шебекино FPV-дрон ударил по автомобилю. Женщину в тяжёлом состоянии с травматической ампутацией голени бойцы "Орлана" доставили в Шебекинскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено, уточнили в штабе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 августа 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
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