Три мирных жителя в Белгородской области ранены в результате атаки ВСУ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников ВСУ было ранено три мирных жителя в Белгородской области, сообщил оперштаб региона в среду.

"Двоих пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ. У женщины множественные осколочные ранения тела - состояние тяжёлое. Мужчина получил осколочные ранения плеча и голени. Для продолжения лечения они будут переведены в медицинское учреждение г. Белгорода", - говорится в сообщении в мессенджере Max.

Кроме того, в городе Шебекино FPV-дрон ударил по автомобилю. Женщину в тяжёлом состоянии с травматической ампутацией голени бойцы "Орлана" доставили в Шебекинскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено, уточнили в штабе.