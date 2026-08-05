20 БПЛА нейтрализованы над территорией Калужской области

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Два десятка беспилотников было сбито над разными районами Калужской области, об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в среду.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 20 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - говорится в сообщении канала губернатора в мессенджере Max.

В сообщении также уточняется, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.