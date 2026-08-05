В Брянской области за сутки уничтожили 291 украинский беспилотник

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отражении атаки беспилотников на регион.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожен 291 вражеский БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в своем канале в Мах в среду.

Про последствия атаки не сообщается.