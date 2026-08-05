РФ готова вместе с Бразилией работать над созданием кораблей и судов ледового класса

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Москва готова совместно с Бразилиа осваивать накопленный Россией опыт в области создания судов ледового класса, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа.

"Предлагаем осваивать накопленный Россией огромный задел в области создания кораблей и судов ледового класса. В этой области наша страна опережает весь мир", - указал Патрушев.