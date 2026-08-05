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Россельхознадзор ввел усиленный контроль продукции птицеводства двух компаний КНР

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 4 августа ввел усиленный контроль продукции, поступающей с двух птицеводческих предприятий Китая, из-за выявленных нарушений.

Как сообщается в материалах ведомства, речь идет о компаниях Gansu Sunjoy Poultry Development Co., Ltd. и Fujian Sunner Development Co., Ltd. В продукции первой обнаружены метронидазол, сальмонелла и листерии, второй - листерии.

Эти компании поставляли части тушек, куриный фарш и субпродукты.

Китай в последние годы наращивает ввоз продукции птицеводства в РФ. По данным Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, в первом полугодии 2026 года его выручка от экспорта в РФ составила $104,3 млн, что в почти два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $53 млн). В июне стоимость поставок выросла до $17,8 млн с $13,9 млн годом ранее.

В 2025 году поставки из КНР увеличились на 39,6%, до $175,4 млн со $125,6 млн в 2024 году.

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