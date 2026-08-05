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СКР завел дело из-за удара БПЛА по логистическому центру в Тульской области

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело о теракте расследуется в связи с ударом украинскими беспилотниками по логистическому центру в Тульской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

Главное следственное управление СКР завело дело "по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в городском округе Алексин Тульской области (ст. 205 УК РФ)", сказала Петренко в среду журналистам.

По данным следствия, 5 августа вооруженные формирования Украины с помощью дронов нанесли удары по складскому помещению. "В результате атаки произошло возгорание, есть пострадавшие", - отметила Петренко.

Следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

Устанавливаются конкретные лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к этому и другим аналогичным преступлениям, подчеркнула Петренко.

Ранее со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Миляева сообщалось, что в результате атаки беспилотников ВСУ загорелся сортировочный центр Wildberries, пострадал один человек. Кроме того, зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах в Веневском районе, а также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе.

В общей сложности за ночь военными над Тульской областью уничтожены 107 БПЛА.

Светлана Петренко СКР Тульская область
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