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Каждый третий россиянин заявил, что не курит и не пьет алкоголь

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Ровно треть россиян (33%) в настоящее время не курят и не употребляют алкогольные напитки, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

В целом, состоянием своего здоровья удовлетворены почти две трети сограждан (63%), среди респондентов до 25 лет и 26-34 лет эта доля составляет по 71%, показывают результаты исследования.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 27 июня 2026 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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