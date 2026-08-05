Власти Башкирии сообщили об отражении очередной атаки БПЛА на предприятия

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пожар в Уфимской промзоне возник после падения обломков БПЛА, возгорание тушат, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в среду.

"Отбили очередную террористическую атаку на наши предприятия. Обломки БПЛА упали в уфимской промзоне. Сейчас здесь тушат пожар. Главное, что никто не погиб и не пострадал", - написал он в своем канале в Мах.

Хабиров отметил, что мобильные лаборатории контролируют качество воздуха.

"Вижу информационные вбросы о том, что из-за этого воздух в Уфе якобы отравлен. Поводов для волнения нет. Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку", - подчеркнул глава региона.