Три человека ранены при атаке БПЛА на предприятии в Курской области

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Три мирных жителя пострадали в результате атаки украинского беспилотника в приграничном Беловском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Беспилотник нанёс удар по предприятию в селе Малое Солдатское. У 39-летней женщины слепое осколочное ранение правой голени. Ещё у одного сотрудника 1954 года рождения слепое осколочное ранение поясницы, а у 41-летнего мужчины слепое осколочное ранение челюсти", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Мах в среду.

На месте пострадавшим оказана первая помощь, "скорая" везет их в Курскую областную больницу.