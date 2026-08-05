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Три человека ранены при атаке БПЛА на предприятии в Курской области

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Три мирных жителя пострадали в результате атаки украинского беспилотника в приграничном Беловском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Беспилотник нанёс удар по предприятию в селе Малое Солдатское. У 39-летней женщины слепое осколочное ранение правой голени. Ещё у одного сотрудника 1954 года рождения слепое осколочное ранение поясницы, а у 41-летнего мужчины слепое осколочное ранение челюсти", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Мах в среду.

На месте пострадавшим оказана первая помощь, "скорая" везет их в Курскую областную больницу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 августа 2026 года Военная операция на Украине
Курская область Александр Хинштейн
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