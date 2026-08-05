Новак заявил о сохранении проблем с топливом в регионах с большим числом независимых АЗС

Вертикально интегрированные нефтяные компании постепенно обеспечат их нефтепродуктами, пообещал вице-премьер

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Регионы с большим количеством независимых АЗС еще испытывают проблемы с топливом, вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) постепенно обеспечат их нефтепродуктами, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире Первого канала по итогам совещания о ситуации на внутреннем топливном рынке.

"Особое внимание сегодня уделяли также вопросам обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок. Там сохраняются еще проблемы. Договорились через региональных операторов вместе с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать, в том числе и независимые заправки", - сказал Новак.

Правительство РФ в своем сообщении по итогам совещания отметило, что отдельной темой стало обеспечение топливом Тверской, Тамбовской, Новосибирской и Нижегородской областей, а также республик Бурятия, Хакасия, Саха (Якутия) и Тыва, Алтайского края.

Новак также добавил, что все необходимые аграриям объемы топлива на август были выделены нефтяным компаниям.

В ходе совещания ведомства также рассмотрели ситуацию на рынке нефтепродуктов в целом: Минэнерго доложило о текущем балансе производства и потребления, ФАС - о ценовой ситуации в разрезе видов топлива и регионов.

Помимо обеспечения сельхозтоваропроизводителей, особое внимание было уделено поставкам нефтепродуктов в рамках северного завоза. На сегодняшний день транспортировка осуществляется в рамках ранее принятых решений и утвержденных объёмов.

Участие в штабе принимали представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, глав регионов, отраслевых компаний.

Как сообщалось, в России в 2026 году сезонный всплеск потребления топлива наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах вводятся ограничения на продажи объемов на АЗС. На Петербургской бирже стоимость летнего ДТ и бензинов находится на высоких уровнях. Рост потребительских цен на бензин в РФ, согласно данным Росстата, ускоряется.

Правительство и нефтяные компании предпринимают меры для стабилизации ситуации: увеличена до максимума загрузка действующих НПЗ, сокращены сроки текущих ремонтов и перенесены плановые ремонты, направлены на рынок ранее накопленные запасы топлива. С июля Россия начала импорт нефтепродуктов.

Кроме того, до 31 января 2027 года продлен полный запрет на экспорт бензина. Запрет на экспорт дизтоплива для компаний-производителей продлен до 1 сентября, для непроизводителей ДТ - до 31 января 2027 года. Также до 30 ноября нельзя продавать за рубеж авиакеросин.