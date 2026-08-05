Солнечное затмение можно будет увидеть в России 12-13 августа

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Солнечное затмение смогут увидеть жители северных и северо-западных районах России, сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.

12-13 августа солнечное затмение будет видно в северных и северо-западных районах - от Чукотки до Петербурга, Мурманска и далее до Калининграда.

Оно начнется 12 августа в 18:35 мск, когда на поверхность Земли вступит полутень Луны.

Начало частной фазы можно будет наблюдать на западном побережье Аляски 12 августа в 7:35 по местному времени и в то же самое время - в Анадыре на Чукотке 13 августа, где наибольшая фаза наступит в 04:28 по местному времени (12 августа в 19:28 мск), сообщили ученые.

По словам ученых, в европейской части России наибольшая фаза затмения ожидается около 20:50-21:00 мск. "Видна она будет только там, где Солнце в это время не успеет зайти за горизонт - к северо-западу от линии Калининград - Санкт-Петербург - Архангельск", - говорится в сообщении.

В ИКИ РАН сообщили, что из Москвы, в зависимости от пункта наблюдения, можно будет увидеть только самое начало затмения около 20:00-20:05 мск.

"Следующее затмение этой серии произойдет 23 августа 2044 г., но из-за смещения полосы полной фазы к западу его будет видно уже на территории северо-восточной Канады", - добавили в ИКИ РАН.

Там отметили, что следующее полное затмение, видимого с территории России, произойдет 30 марта 2033 года на востоке Чукотского полуострова. Еще одно, в апреле 2043 года, можно будет увидеть между Камчаткой и Чукоткой, а 20 апреля 2061 года полное солнечное затмение будет видно на европейской территории России.