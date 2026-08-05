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Распределены места партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

Распределены места партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму
Фото: Михай Караус/РИА Новости

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Партии разыграли места в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы IX созыва в Единый день голосования (ЕДГ): список будет начинаться с "Единой России", а замыкают его "Новые люди", передает корреспондент "Интерфакса".

В среду в ЦИК России представители в соответствии с очередностью регистрации федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы вытаскивали шарики с номерами из лототрона. Регистрация ЦИК федеральных списков партий на думских выборах завершилась 30 июля.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пожелала, "чтобы каждый вытащил тот шарик, о котором мечтает". Она усомнилась в том, что от места в бюллетене многое зависит в результатах избирательной кампании.

"Важно всегда с позитивным настроем принимать тот жребий, то число, которое выходит, и даже минусы превращать в плюсы. (...) Всё зависит от того, насколько партии и ее кандидаты интересны избирателям", - отметила Памфилова.

Глава ЦИК считает, что пока рано говорить о возможности перевода жеребьевки в электронным формат, так как "народ у нас недоверчивый".

По итогам жеребьевки места распределились следующим образом:

1. "Единая Россия"

2. "Яблоко"

3. ЛДПР

4. "Партия прямой демократии"

5. Российская экологическая партия "Зелёные"

6. "Справедливая Россия"

7. "Родина"

8. КПРФ

9. Партия пенсионеров

10. "Коммунисты России"

11. "Новые люди"

На заседании Центризбиркома, которое состоялось сразу после жеребьевки, члены ЦИК единогласно утвердили порядок размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы IX созыва.

"В первую очередь хочу пожелать успехов избирателям, чтобы каждый нашел партию, которая будет адекватно выражать его политическую позицию", - сказала Памфилова.

Выборы депутатов Госдумы, а также совмещённые с ними выборы различных уровней пройдут в РФ в ЕДГ в течение трех дней - с 18 по 20 сентября.

Единая Россия ЦИК РФ Элла Памфилова Госдума
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