Путин сообщил о решении сосредоточить в одних руках все службы тыла Минобороны

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил о принятом решении сосредоточить в одних руках все службы тыла министерства обороны, на должность по этому направлению назначен Валерий Солодчук.

"По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже вполне боевая работа. На должность по этому направлению, мною принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич", - сказал Путин на встрече с руководством министерства обороны.

Во встрече с президентом приняли участие начальник Генштаба, командующие и начальники штабов группировок войск "Центр" и "Восток".

В начале совещания президент напомнил о продолжающейся работе по совершенствованию структур министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции.

"Совсем недавно, вы в курсе, было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружений, - это функции и заказывающих, и довольствующих органов. Эту работу в министерстве обороны в качестве заместителя министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и был успешным командиром", - отметил Путин.

Обращаясь к Солодчуку, президент заметил, что специально начал совещание с того, что на должность замминистра был совсем недавно назначен Санчик. "Который так же, как и вы, боевой офицер, хорошо зарекомендовавший себя в качестве командира, грамотно управлявшего войсками", - сказал Путин.

"Мы с вами знакомы, уже знакомы хорошо, и, безусловно, вы один из наиболее талантливых командиров сегодня. Я неслучайно сказал, что руководство службами тыла - это тоже боевая работа. Уверен, что здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества. Тем более, что никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знает лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня", - сказал глава государства, добавив, что еще обсудит эту тему отдельно.