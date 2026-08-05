Путин объявил о назначении новых командующих группировками войск "Центр" и "Восток"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что командовать группировкой войск "Центр" будет генерал-полковник Андрей Иванаев, а группировкой "Восток" - Петр Болгарев.

"Группировка "Центр" - одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики. И вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ей командовать, непростой вопрос. Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок",- сказал Путин в среду на встрече с руководством Минобороны РФ.

"Андрей Сергеевич знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в зоне ответственности группировки "Центр", потому что близко два командующих работали, и продолжают до сих пор работать. Очень важно, чтобы качество боевой работы на этом направлении не было утрачено. Уверен, что Андрей Сергеевич, безусловно, с этой задачей справится",- сказал президент.

"Ну а вопрос к самому Андрею Сергеевичу, кто, по его мнению, мог бы возглавить группировку "Восток", которая действует энергично, активно и продвигается такими темпами, которые могут вызывать только самые высокие оценки, - так вот, по предложению самого Андрея Сергеевича исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой "Восток" назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич", - заявил Путин.

Позднее в среду пресс-служба Кремля распространила сообщение о том, что президент своим указом назначил генерал-полковника Иванаева - командующим войсками Центрального военного округа, освободив его от занимаемой должности, и генерал-полковника Валерия Солодчука - заместителем министра обороны РФ, освободив его от занимаемой должности.



