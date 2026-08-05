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Рабочая группа по вопросам ИИ и авторского права создана при правительстве РФ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Рабочая группа по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) с учётом необходимости обеспечения авторского права и интересов креативных индустрий создана при правительстве РФ, сообщили в среду журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"В рамках правительственной подкомиссии по развитию и внедрению технологий ИИ сформирована рабочая группа "Медиаиндустрия и авторское право". Цель рабочей группы - обеспечение сбалансированных правовых условий для развития отечественных моделей ИИ с учетом интересов креативных индустрий, средств массовой информации, а также обладателей прав на результаты интеллектуальной деятельности", - заявили в аппарате вице-премьера.

Рабочую группу, утвержденную решением Григоренко, возглавила главный редактор телекомпании НТВ Александра Кошарницкая. Всего в состав группы войдет более 20 представителей отраслевых объединений, киностудий, медиахолдингов, СМИ, а также государственных органов, отмечается в сообщении.

Планируется, что группа займется формированием предложений по использованию результатов интеллектуальной деятельности для обучения ИИ, проработкой вопросов принадлежности прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с применением ИИ, подготовкой мер по пресечению несогласованного использования объектов авторского права и рядом других вопросов, добавили в аппарате вице-премьера.

Дмитрий Григоренко
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Рабочая группа по вопросам ИИ и авторского права создана при правительстве РФ

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