ВС РФ сообщили о взятии под контроль двух сел в Запорожской и Сумской областях

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Группировка войск "Север" взяла под контроль населенный пункт Рыжевка в Сумской области, под контроль группировки "Восток" перешло село Зарница в Запорожской области, заявили в Минобороны России в среду.

"В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Рыжевка Сумской области", - говорится в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зарница Запорожской области", - заявили в Минобороны России.