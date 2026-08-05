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Перераспределены обязанности трех заместителей министра обороны

Криворучко будет курировать перспективную технику, Солодчук - тыл, Санчик - организацию заказов вооружения

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что проведено перераспределение обязанностей трех заместителей главы военного ведомства.

Это сделано с целью совершенствования систем материального и военно-технического обеспечения войск.

"По предложению главы военного ведомства Андрей Белоусова указом президента России генерал-полковник Валерий Солодчук, занимавший должность командующего войсками Центрального военного округа, назначен заместителем министра обороны Российской Федерации. В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации в новой должности генерал-полковник Валерий Солодчук будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск (сил)", - сообщили в Минобороны.

Замминистра Александр Санчик будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск.

Замглавы министерства Алексей Криворучко, отвечавший за военно-техническое обеспечение Вооруженных сил, будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники.

Генерал-полковник Андрей Иванаев начинает работу на должности командующего войсками Центрального военного округа, Петр Болгарев - на должности исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа.

Также указом президента на должность начальника управления войсками беспилотных систем Вооруженных сил назначен генерал-полковник Денис Лямин, занимавший до своего назначения должность начальника штаба Центрального военного округа.

Алексей Криворучко Андрей Белоусов Минобороны Денис Лямин Валерий Солодчук Александр Санчик
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