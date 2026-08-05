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Военные РФ нанесли новые удары по объектам ТЭК и транспорта Украины

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по связанным с ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, цехам производства и местам хранения ударных беспилотников, сообщило в среду Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 153-х районах.

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Минобороны
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