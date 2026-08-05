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Российские корабли провели артиллерийские стрельбы на учении в Балтийском море

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Корабельная ударная группа Балтийского флота РФ выполнила артиллерийские стрельбы по морским целям в ходе учения в Балтийском море, сообщила в среду пресс-служба флота.

По её информации, в составе группы действовали малые ракетные корабли (МРК) "Наро-Фоминск", "Серпухов" и "Орехово-Зуево".

"В ходе учения экипажи провели тренировку по борьбе с БЭК (безэкипажными катерами - ИФ) "противника", которые были уничтожены огнем из корабельной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов. В качестве мишеней были использованы макеты безэкипажных катеров", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

По ее данным, по замыслу учения, средствами радионаблюдения был выявлен подлёт беспилотников условного противника. "Корабли были приведены в готовность к применению средств противовоздушной обороны (ПВО), боевые расчеты начали приём и анализ данных по воздушной обстановке", - сказано в сообщении.

"После того, как операторы боевых постов классифицировали воздушные цели, они были уничтожены расчётами корабельных зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов", - сообщили в пресс-службе.

По официальной информации, МРК "Наро-Фоминск", "Серпухов" и "Орехово-Зуево" относятся к проекту 21631 "Буян-М". Корабли этого проекта вооружены ракетами "Калибр" и "Оникс" и предназначены для защиты экономической зоны государства во внутренних морских бассейнах.

Балтийское море Балтийский флот
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