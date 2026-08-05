В Иркутской области экипаж пропавшей Cessna вышел на связь

Пилот и летчик-наблюдатель живы и подали сигнал с самостоятельно собранной радиостанции

Архивное фото Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Иркутской области летчики пропавшего 3 августа лесопожарного самолета Cessna 182 вышли на связь, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

"Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали своих координаты самолету Бодайбо - Иркутск. Также попросили передать родителям, что живы и здоровы", - написал он.



Как сообщил руководитель поисковых работ, начальник Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Дмитрий Буданов, летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо. Из Бодайбо вылетел вертолет, чтобы их эвакуировать.

Пропавший самолет безуспешно искали, поиски затруднял туман и низкая облачность. По факту исчезновения Cessna расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По версии следствия, днем 3 августа самолет вылетел из аэропорта поселка Мама для мониторинга лесных пожаров в Бодайбинском лесничестве. "В запланированное время экипаж при прохождении контрольной точки в районе поселка Олекма Амурской области на связь не вышел, в расчетное время воздушное судно не прибыло в аэропорт вылета. На борту самолета находились 2 человека, - сообщал СКР. - Аварийный радиомаяк на борту воздушного судна не сработал, сигналы бедствия экипаж не подавал".

Основными версиями случившегося в СК назвали техническую неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийную посадку из-за отклонения от маршрута.