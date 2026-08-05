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В МАИ создали двигатель на криптоне для малых спутников

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Московского авиационного института (МАИ) совместно с учёными из Московского физико-технического института (МФТИ) создали двигатель на криптоне малой мощности для низкоорбитальных спутников, сообщили в МАИ.

"Агрегат предназначен для управления с высокой точностью спутниками на низких околоземных орбитах", - говорится в сообщении.

Ресурс двигателя рассчитан на многократное включение, выключение и создание тяги в течение не менее 7500 часов, после начала эксплуатации в космосе он сможет работать до семи лет, сообщили в МАИ.

"Силовая установка даст возможность выполнять манёвры по поддержанию орбитальной высоты, уходить от столкновений с космическим мусором и контролируемо сводить аппарат с орбиты в конце его срока службы", - отмечается в сообщении.

"Конструкция спроектирована с расчётом на серийное производство, что должно обеспечить относительно невысокую стоимость", - сообщил руководитель проекта, заместитель директора по развитию Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ Александр Богатый, чьи слова приведены в сообщении.

В марте 2023 года в "Роскосмосе" сообщили об успешных испытаниях стационарного плазменного двигателя СПД-70М на криптоне. Данный двигатель создан в ОКБ "Факел" и имеет мощность от 300 до 1200 Вт. В Центре Келдыша для него был разработан катод-компенсатор с эмиттером из пористого вольфрама, пропитанного соединениями бария.

В марте 2024 года в Центре Келдыша провели огневые испытания плазменного двигателя КМ-55 для малых спутников. "Удельный импульс при работе на ксеноне составил до 2 050 сек, при работе на криптоне - до 1900 сек, диапазон тяги для ксенона составил от 28 до 87 мН, а для криптона - от 34 до 66 мН", - сообщили тогда в госкорпорации.

Плазменный двигатель, или двигатель на эффекте Холла, относится к электрическим ракетным двигателям. Подобные двигатели отличаются малым расходом топлива и большой продолжительностью функционирования - срок непрерывной работы может исчисляться годами.

МАИ МФТИ
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