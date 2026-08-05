Четверо сотрудников ЗАЭС пострадали из-за украинских мин с начала недели

Эти мины устанавливаются дистанционно с помощью дронов ВСУ, заявил глава "Росатома"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Четыре сотрудника ЗАЭС пострадали в результате подрыва на украинских минах "Лепесток" с начала недели, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"С начала недели уже четверо сотрудников ЗАЭС были ранены в результате подрыва мин, устанавливаемых дистанционно дронами ВСУ. Два сотрудника в тяжелом состоянии доставлены в местную больницу, одному из них пришлось ампутировать ногу. Двое отделались, если так можно выразиться, легкими ранениями и от госпитализации отказались", - сказал Лихачев журналистам.

По его словам, ВСУ начали минировать основную дорогу, ведущую к Энергодару, еще четыре месяца назад.

"К новому способу давления на город - массовому минированию дорог общего пользования - киевский режим приступил четыре месяца назад. Дроны каждую ночь забрасывают минами-"лепестками" основную дорогу, ведущую в город; пути следования персонала на Запорожскую АЭС и ключевые перекрестки", - сообщил глава госкорпорации.

Он отметил, что данная провокация - это целенаправленное воздействие на персонал ЗАЭС и на жителей Энергодара.

"Это очередная попытка киевских властей выдавить жителей из Энергодара и сделать невозможной нормальную эксплуатацию АЭС", - подчеркнул Лихачев.