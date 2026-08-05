Поиск

Четверо сотрудников ЗАЭС пострадали из-за украинских мин с начала недели

Эти мины устанавливаются дистанционно с помощью дронов ВСУ, заявил глава "Росатома"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Четыре сотрудника ЗАЭС пострадали в результате подрыва на украинских минах "Лепесток" с начала недели, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"С начала недели уже четверо сотрудников ЗАЭС были ранены в результате подрыва мин, устанавливаемых дистанционно дронами ВСУ. Два сотрудника в тяжелом состоянии доставлены в местную больницу, одному из них пришлось ампутировать ногу. Двое отделались, если так можно выразиться, легкими ранениями и от госпитализации отказались", - сказал Лихачев журналистам.

По его словам, ВСУ начали минировать основную дорогу, ведущую к Энергодару, еще четыре месяца назад.

"К новому способу давления на город - массовому минированию дорог общего пользования - киевский режим приступил четыре месяца назад. Дроны каждую ночь забрасывают минами-"лепестками" основную дорогу, ведущую в город; пути следования персонала на Запорожскую АЭС и ключевые перекрестки", - сообщил глава госкорпорации.

Он отметил, что данная провокация - это целенаправленное воздействие на персонал ЗАЭС и на жителей Энергодара.

"Это очередная попытка киевских властей выдавить жителей из Энергодара и сделать невозможной нормальную эксплуатацию АЭС", - подчеркнул Лихачев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 августа 2026 года Военная операция на Украине
Алексей Лихачев ЗАЭС Росатом Энергодар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рабочая группа по вопросам ИИ и авторского права создана при правительстве РФ

Путин назначил командующего войсками беспилотных систем РФ

 Путин назначил командующего войсками беспилотных систем РФ

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за сутки 1083 БПЛА

Путин объявил о назначении новых командующих группировками войск "Центр" и "Восток"

Путин сообщил о решении сосредоточить в одних руках все службы тыла Минобороны

 Путин сообщил о решении сосредоточить в одних руках все службы тыла Минобороны

Распределены места партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

 Распределены места партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

Один человек погиб, еще один ранен в Крыму при атаке ВСУ

Новак заявил о сохранении проблем с топливом в регионах с большим числом независимых АЗС

Солнечное затмение можно будет увидеть в России 12-13 августа

 Солнечное затмение можно будет увидеть в России 12-13 августа

Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализован
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10941 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3461 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов