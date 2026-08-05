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Глава предприятия пострадал при взрыве автомобиля в Свердловской области

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Директор одного из предприятий пострадал при взрыве автомобиля "Мерседес" в поселке Большой Исток Свердловской области, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах в среду.

"При взрыве автомобиля в Свердловской области, который произошел вчера вечером, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, это директор одного из предприятий Владимир Ткачук, за жизнь которого сейчас борются медики.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом (ч.2 ст.105 УК).

По данным собеседника агентства, погиб водитель-охранник.

Свердловская область Большой Исток Владимир Ткачук
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