В Тульской области ликвидировали открытое горение на объекте Wildberries

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Тульской области ликвидировали открытое горение в сортировочном центре Wildberries в Алексине, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"Провел заседание оперативного штаба. Заслушал доклады о ликвидации пожара на сортировочном центре Вайлдберриз. На месте работала группировка из 114 человек и 44 единиц техники. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано, продолжается проливка конструкций", - написал он в Мах.

На заседании оперштаба региона руководитель Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев проинформировал, что превышений вредных веществ в воздухе не выявлено. Губернатор продолжить мониторинг окружающей среды.

Миляев отметил, что бригады скорой помощи оперативно прибыли на место, всем пострадавшим оказана необходимая помощь.

В правительстве региона будет создана рабочая группа по оказанию содействия предпринимателям и работникам сортировочного центра. В ее состав войдут представители правительства, прокуратуры, трудовой инспекции.

Губернатор также сообщил, что поручил своему первому заместителю - председателю правительства Михаилу Пантелееву совместно с профильными органами власти и руководством компании проработать меры поддержки для предпринимателей, сотрудничающих с Wildberries.

Министру труда Алексею Федосееву поручено проанализировать ситуацию с трудоустройством сотрудников центра и обеспечить им адресную поддержку.

В регионе работает "горячая линия" губернатора, сотрудники центра и предприниматели могут задать все возникающие вопросы.

Главам администраций муниципалитетов, где зафиксированы повреждения, поручено оперативно провести оценку ущерба и оказать всю необходимую помощь жителям.

Ситуация остается на контроле, подчеркнул Миляев.

О пожаре, который начался после атаки БПЛА, стало известно рано утром. Сообщалось, что пострадал один человек. В пресс-службе Wildberries-Russ уточнили, что на объекте была проведена заблаговременная эвакуация.

По факту СКР расследует уголовное дело о теракте.

Кроме того, в Тульской области зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах в Веневском районе, а также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе.