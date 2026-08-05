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Пожар возник на территории ЦНИИмаш в подмосковном Королеве

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в производственном здании на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королеве, сообщили "Интерфаксу" в среду в экстренных службах.

"Установлено, что происходит возгорание на производстве. Площадь возгорания уточняется", - сказал собеседник агентства.

ЦНИИмаш - головной научный институт "Роскосмоса", расположенный в Королеве. В его составе работает Центр управления полетами, который обеспечивает работу российского сегмента МКС, кораблей "Союз" и "Прогресс", а также других космических аппаратов.

Кроме того, предприятие занимается проектно-поисковыми исследованиями для создания автоматических систем и комплексов, а также изучением средств выведения и наземной космической инфраструктуры.

Королев ЦНИИмаш Роскосмос Подмосковье
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