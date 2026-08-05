Пожар в ЦНИИмаш локализован, управление полетом МКС находится под контролем

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пожар, возникший в подвальном помещении Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королеве, локализован, управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем специалистов, сообщили в среду в "Роскосмосе".

"Пожар локализован, принимаются меры к его полной ликвидации", - заявили в госкорпорации.

"Угрозы людям нет, управление полетом российского сегмента Международной космической станции находится под контролем специалистов", - сообщили в "Роскосмосе".

ЦНИИмаш - головной научный институт "Роскосмоса", расположенный в Королеве. В его составе работает Центр управления полетами, который обеспечивает работу российского сегмента МКС, кораблей "Союз" и "Прогресс", а также других космических аппаратов.



Кроме того, предприятие занимается проектно-поисковыми исследованиями для создания автоматических систем и комплексов, а также изучением средств выведения и наземной космической инфраструктуры.