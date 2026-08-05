Поиск

Пожар в ЦНИИмаш локализован, управление полетом МКС находится под контролем

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пожар, возникший в подвальном помещении Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королеве, локализован, управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем специалистов, сообщили в среду в "Роскосмосе".

"Пожар локализован, принимаются меры к его полной ликвидации", - заявили в госкорпорации.

"Угрозы людям нет, управление полетом российского сегмента Международной космической станции находится под контролем специалистов", - сообщили в "Роскосмосе".

ЦНИИмаш - головной научный институт "Роскосмоса", расположенный в Королеве. В его составе работает Центр управления полетами, который обеспечивает работу российского сегмента МКС, кораблей "Союз" и "Прогресс", а также других космических аппаратов.

Кроме того, предприятие занимается проектно-поисковыми исследованиями для создания автоматических систем и комплексов, а также изучением средств выведения и наземной космической инфраструктуры.

ЦНИИмаш Роскосмос Королев Подмосковье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар в ЦНИИмаш локализован, управление полетом МКС находится под контролем

Пожар возник на территории ЦНИИмаш в подмосковном Королеве

В Домодедово проверят состояние водных объектов после повреждения склада бытовой химии

Неизвестность в части бюджета не позволяет ЦБ уверенно говорить о скором допснижении ставки

В Иркутской области экипаж пропавшей Cessna вышел на связь

 В Иркутской области экипаж пропавшей Cessna вышел на связь

Перераспределены обязанности трех заместителей министра обороны

Рабочая группа по вопросам ИИ и авторского права создана при правительстве РФ

Путин назначил командующего войсками беспилотных систем РФ

 Путин назначил командующего войсками беспилотных систем РФ

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за сутки 1083 БПЛА

Путин объявил о назначении новых командующих группировками войск "Центр" и "Восток"
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10943 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3462 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов