Два человека стали жертвами медведя в Томской области

Архивное фото Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Следственное управление Следственного комитета России по Томской области устанавливает обстоятельства гибели двоих жителей Колпашевского района, подвергшихся нападению медведя, сообщает пресс-служба управления в воскресенье.

По предварительным данным, 18 сентября 44-летний работник местной фермы отправился в лес около деревни Север Колпашевского района на поиски потерявшейся с фермы коровы. На следующий день к поискам пропавшего мужчины подключился 46-летний односельчанин. "Сегодня тела обоих погибших были обнаружены местными жителями в лесу. Находившийся неподалеку агрессивный хищник обезврежен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что неподалеку от тел погибших обнаружены останки пропавшей коровы.

В ведомстве призвали жителей и гостей региона воздержаться от посещения леса в период сезонной активности хищников.

Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что режим повышенной готовности ввели на территории всей региона из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. По его словам, за весь период активности хищников от жителей поступило более 1,5 тыс. сообщений.