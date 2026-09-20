Поиск

Два человека стали жертвами медведя в Томской области

Два человека стали жертвами медведя в Томской области
Архивное фото
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Следственное управление Следственного комитета России по Томской области устанавливает обстоятельства гибели двоих жителей Колпашевского района, подвергшихся нападению медведя, сообщает пресс-служба управления в воскресенье.

По предварительным данным, 18 сентября 44-летний работник местной фермы отправился в лес около деревни Север Колпашевского района на поиски потерявшейся с фермы коровы. На следующий день к поискам пропавшего мужчины подключился 46-летний односельчанин. "Сегодня тела обоих погибших были обнаружены местными жителями в лесу. Находившийся неподалеку агрессивный хищник обезврежен", - говорится в сообщении.

В РоссииВ Иркутской области медведь убил двух сборщиков ягодЧитать подробнее

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что неподалеку от тел погибших обнаружены останки пропавшей коровы.

В ведомстве призвали жителей и гостей региона воздержаться от посещения леса в период сезонной активности хищников.

Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что режим повышенной готовности ввели на территории всей региона из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. По его словам, за весь период активности хищников от жителей поступило более 1,5 тыс. сообщений.

Томская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два человека стали жертвами медведя в Томской области

 Два человека стали жертвами медведя в Томской области

Армия РФ сжимает кольцо окружения ВСУ и расширяет внешнюю зону контроля в Харьковской области

Избиркомы Чукотки и Камчатки приступили к подсчету голосов, участки закрылись

Явка на выборах в России превысила 45%

Темрезов переизбран главой Карачаево-Черкессии

 Темрезов переизбран главой Карачаево-Черкессии

Два человека погибли из-за атаки БПЛА на автобус в Херсонской области, один из них - член УИК

За ночь над российскими регионами сбиты свыше 1,1 тысячи беспилотников ВСУ

Мэр Москвы сообщил об уничтожении "на всех рубежах" с 19 сентября более 1600 БПЛА

В Краснодарском крае сняты ограничения на использование воздушного пространства

 В Краснодарском крае сняты ограничения на использование воздушного пространства

В Московской области сбито 249 БПЛА, есть погибшие, пострадавшие и разрушения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11861 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3748 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов