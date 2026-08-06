Поиск

Российские войска взяли под контроль село Зарница в Запорожской области

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Контроль над селом Зарница даёт российской армии возможность дальнейшего продвижения в Запорожской области, заявило Минобороны РФ в четверг.

5 августа министерство сообщило, что подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину украинской обороны и взяли под контроль село Зарница.

"В ходе боёв подразделения группировки "Восток" взяли под контроль важный логистический узел ВСУ и участок обороны площадью более 11 квадратных километров. Освобождение Зарницы создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки "Восток" в Запорожской области", - говорится в сообщении, которое министерство распространило в четверг.

Штурм села провели подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки "Восток", проинформировало Минобороны РФ.

"Штурмовые группы заходили в населённый пункт небольшими группами, разделялись на пары и выдерживали между собой значительное расстояние. Продвижение осложняли пулемётные точки, беспилотники и разветвлённая система укрытий, оборудованных противником между домами. Выявленные огневые точки передавали операторам ударных БПЛА, которые уничтожали их и расчищали путь штурмовым подразделениям. В ходе боёв военнослужащие обнаружили соединённые между собой подземные ходы, позволявшие противнику скрытно перемещаться между позициями и вести огонь с разных направлений", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны РФ, армия Украины потеряла в Зарнице до роты, два танка, 11 боевых бронемашин, 23 автомобиля, 18 единиц мототехники, семь наземных роботизированных комплексов и более 50 тяжёлых гексакоптеров.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Домодедово перешел в режим обслуживания рейсов по согласованию

 Домодедово перешел в режим обслуживания рейсов по согласованию

Российский корвет в ходе учений выполнил пуск крылатой ракеты из Авачинского залива

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по включению рыбы в школьное и дошкольное меню

 Роспотребнадзор подготовил рекомендации по включению рыбы в школьное и дошкольное меню

БПЛА атакуют Ярославскую область, движение в сторону Москвы перекрыто

Сбиты три беспилотника, летевших на Москву

Мужчина погиб в результате удара БПЛА по частному дому в Курской области

Что произошло за день: среда, 5 августа

Росстат отметил снижение розничных цен на бензин за неделю на 1,09%

Росстат зафиксировал дефляцию с 28 июля по 3 августа на 0,02% на фоне удешевления бензина

 Росстат зафиксировал дефляцию с 28 июля по 3 августа на 0,02% на фоне удешевления бензина

В Тульской области ликвидировали открытое горение на объекте Wildberries
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10952 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3474 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов