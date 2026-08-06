Российские войска взяли под контроль село Зарница в Запорожской области

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Контроль над селом Зарница даёт российской армии возможность дальнейшего продвижения в Запорожской области, заявило Минобороны РФ в четверг.

5 августа министерство сообщило, что подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину украинской обороны и взяли под контроль село Зарница.

"В ходе боёв подразделения группировки "Восток" взяли под контроль важный логистический узел ВСУ и участок обороны площадью более 11 квадратных километров. Освобождение Зарницы создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки "Восток" в Запорожской области", - говорится в сообщении, которое министерство распространило в четверг.

Штурм села провели подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки "Восток", проинформировало Минобороны РФ.

"Штурмовые группы заходили в населённый пункт небольшими группами, разделялись на пары и выдерживали между собой значительное расстояние. Продвижение осложняли пулемётные точки, беспилотники и разветвлённая система укрытий, оборудованных противником между домами. Выявленные огневые точки передавали операторам ударных БПЛА, которые уничтожали их и расчищали путь штурмовым подразделениям. В ходе боёв военнослужащие обнаружили соединённые между собой подземные ходы, позволявшие противнику скрытно перемещаться между позициями и вести огонь с разных направлений", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны РФ, армия Украины потеряла в Зарнице до роты, два танка, 11 боевых бронемашин, 23 автомобиля, 18 единиц мототехники, семь наземных роботизированных комплексов и более 50 тяжёлых гексакоптеров.