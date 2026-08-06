Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в четверг демонстрирует небольшой рост благодаря как опубликованной накануне вечером инфляционной статистике, так и отсутствию негативных геополитических и санкционных новостей. Лидерами повышения среди индексных ценных бумаг выступают акции "ФосАгро".

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2304,98 пункта (+0,14%), Цены большинства "голубых фишек" демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,1%.

Подорожали акции "ФосАгро" (+1,1%), "Т-Технологии" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Корпоративного центра ИКС 5" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "Русала" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-0,6%), "МТС" (-0,5%), "Роснефти" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), МКПАО "ВК" (-0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,1%), МКПАО "Яндекс" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%) и Сбербанка (-0,1%).

Пространство для снижения ключевой ставки до конца года сохраняется, хотя и сузилось, говорится в резюме ее обсуждения по итогам июльского заседания совета директоров ЦБ РФ. Банк России в июле рассматривал два варианта решения по ставке: сохранить ее на уровне 14,25% или снизить на 25 базисных пунктов - до 14% годовых. Различия позиций участников заседания, отмечает ЦБ, касались сроков снижения: одни выступали за снижение ключевой ставки на текущем заседании, другие - за ее сохранение с возможностью вернуться к снижению позднее. Предложение повысить ключевую ставку предметного обсуждения не получило, подчеркнул Банк России.

Большинство участников, выступавших за снижение ставки на 25 базисных пунктов, предлагали не давать сигнал о направленности дальнейших решений, говорится в резюме. "Хотя они считали, что ускорение роста потребления и текущего роста цен скорее временно, а вторичные эффекты увеличения цен на топливо будут ограниченными, неопределенность относительно них сохраняется. Кроме того, по-прежнему неизвестны среднесрочные параметры бюджета. В этих условиях нельзя уверенно говорить о большей возможности дополнительного снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - отмечает ЦБ.

Снижение потребительских цен в РФ с 28 июля по 3 августа составило 0,02% после роста цен на 0,04% с 21 по 27 июля, на 0,17% с 14 по 20 июля, также на 0,17% с 7 по 13 июля, на 0,31% с 30 июня по 6 июля, сообщил в среду вечером Росстат. Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с середины мая 2026 года (с 13 по 18 мая цены снизились также на 0,02%). Дефляция объясняется существенным снижением цен на бензин - на 1,09% (после роста на 0,56% неделей ранее) и на дизельное топливо - на 1,57% (после снижения на 0,06% неделей ранее), а также сезонным удешевлением плодоовощной продукции. Из данных за июль и начало августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 3 августа ускорилась до 6,13% с 6,02% на конец июня.

Мировые цены на нефть 6 августа утром умеренно снижаются. Участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 0,31%, до $79,2 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,43%, до $74,9 за баррель.

За последние сутки лишь десять судов прошли через Ормузский пролив, в то время как переговоры о возобновлении его работы продолжаются, передает CNN со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic. "Семь грузовых судов вошли в Персидский залив, а три судна вышли в Оманский залив", - отмечает телеканал. Через Баб-эль-Мандебский пролив за тот же период прошло не менее 19 коммерческих судов. Десять судов вошли в Красное море (шесть грузовых судов и четыре танкера), а девять вышли в Аденский залив (шесть грузовых судов и три танкера), обращает внимание CNN. Таким образом, морской трафик через оба пролива остается небольшим, но стабильным, как и в предыдущие недели.

В ночь на среду президент США Дональд Трамп сообщил, что Тегеран в скором времени откроет Ормузский пролив, иначе американские военные нанесут по Ирану "очень сильный удар". В то же время Иран и Оман продолжают согласовывать новый маршрут для движения судов через эту водную артерию. В Баб-эль-Мандебском проливе обстановка усложнилась, после того как йеменские хуситы в июле объявили о начале морской блокады портов Саудовской Аравии.

Президент США Трамп заявил, что по-прежнему предпочел бы заключить соглашение с Ираном, чтобы избежать напрасных жертв. "Я бы лучше заключил соглашение, потому что я не хочу убивать людей", - заявил он на митинге в Лас-Вегасе. Переговоры продолжаются, и пока неизвестно, что будет дальше, отметил президент США.

Американские фондовые индексы завершили торги среды разнонаправленными изменениями: S&P 500 и Nasdaq Composite ушли в минус, тогда как Dow Jones Industrial Average вырос, обновив рекордный максимум. Инвесторы продолжали следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивали статданные и финансовые результаты компаний.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил во вторник, что Вашингтон и Тегеран могут достигнуть соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже в ближайшие дни. США и Иран прорабатывают новую версию меморандума о взаимопонимании, написало в среду The National со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, основное внимание сосредоточено на том, чтобы "открыть Ормузский пролив и держать его открытым".

Тем временем отчет компании ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в июле до 44 тыс. с 98 тыс. месяцем ранее. Официальный отчет о состоянии рынка труда Штатов в июле будет обнародован в пятницу. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в прошлом месяце увеличился до 54,1 пункта с 54 пунктов в июне, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали более существенный рост индекса - до 54,5 пункта.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует небольшой рост (+0,16%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 6 августа.

Вместе с тем на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг наблюдается преимущественно негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Японии, Гонконга и Южной Кореи снижаются на 0,4-4,5%, и лишь индекс Австралии подрастает на 0,4%.