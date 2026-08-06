Над Калужской областью сбито 17 беспилотников

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В ночь на четверг в Калужской области средствами ПВО было уничтожено 17 беспилотников, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

В своем канале в Мах Шапша уточнил, что БПЛА сбиты над территориями Бабынинского, Боровского, Думиничского, Износковского, Козельского, Малоярославецкого, Медынского, Перемышльского, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

"По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша.