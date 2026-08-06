Минобороны РФ заявило о поражении двух судов с военными грузами в районе Одессы

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по двум судам с грузом для ВСУ в районе Одессы, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Вчера вечером ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря, южнее и восточнее Одессы, поражены два морских судна типа "сухогруз", осуществлявшие доставку грузов военного назначения", - говорится в сообщении министерства.

Минобороны РФ заявило, что суда были задействованы в интересах ВСУ.